El último vuelo con ocupantes del crucero Hondius aterriza en Países Bajos

En el avión viajaban principalmente miembros de la tripulación del barco, entre ellos un médico y dos epidemiólogos que se encontraban a bordo durante la emergencia sanitaria.

Todos los evacuados deberán cumplir ahora seis semanas de cuarentena domiciliaria obligatoria para evitar una posible propagación del virus.

El vuelo debía despegar antes, pero las fuertes ráfagas de viento dificultaron las maniobras de atraque del barco en Tenerife, desde donde los ocupantes fueron trasladados al aeropuerto.

Además, otro vuelo organizado por Australia aterrizó también en Eindhoven con seis personas a bordo: cuatro australianos, un ciudadano neozelandés y otro británico, pero estos continuarán su viaje hacia Australia.

El brote de hantavirus a bordo del MV Hondius dejó al menos tres fallecidos, entre ellos un matrimonio neerlandés, mientras una cuarta persona permanece hospitalizada en Sudáfrica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El barco navegaba desde Argentina hacia Cabo Verde cuando comenzaron a detectarse los primeros casos.

Por otro lado, doce empleados del hospital universitario Radboudumc, en Nimega, permanecen también en cuarentena preventiva, tras haber tratado a un paciente infectado utilizando protocolos estándar en lugar de procedimientos reforzados de bioseguridad.

Según el hospital, el incidente afectó a la manipulación de muestras de sangre y orina, aunque la probabilidad de contagio sigue siendo “muy pequeña”.

Tras permanecer varios días fondeado frente a las costas de Cabo Verde, el MV Hondius llegó el domingo a Tenerife, desde donde los pasajeros fueron evacuados mayormente a sus países de origen.

El buque partió el lunes por la tarde rumbo al Puerto de Róterdam con parte de la tripulación y, según la naviera Oceanwide Expeditions, llegará previsiblemente el próximo domingo para ser sometido a labores de limpieza y desinfección.