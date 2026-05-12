Empiezan las evacuaciones en Canadá al inicio de una temporada de incendios de alto riesgo

El foco más inmediato de preocupación está en la provincia de Alberta, donde un incendio declarado el lunes cerca de Whitecourt, a unos 180 kilómetros al noroeste de Edmonton, forzó la evacuación de al menos un centenar de personas.

Las autoridades locales informaron este martes de la pérdida de una vivienda y de que unas 140 personas se habían registrado en el centro habilitado para los evacuados.

El fuego, detectado el lunes por la tarde, avanzó con rapidez en condiciones de vegetación seca y seguía fuera de control hoy a unos 3,5 kilómetros al sureste de Whitecourt, una localidad de más de 10.000 habitantes.

Equipos de bomberos, helicópteros, maquinaria pesada y aviones cisterna fueron desplegados para contener las llamas, mientras los servicios de emergencia advertían de que un cambio en la dirección del viento podía complicar las labores de extinción.

La situación también es delicada en la vecina provincia de Columbia Británica, donde el incendio de Windy Creek, descubierto el lunes, creció rápidamente hasta alcanzar 40 hectáreas.

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El Servicio de Incendios Forestales de la provincia indicó que el fuego, considerado fuera de control, estaba siendo combatido con cuatro helicópteros, aviones cisterna, brigadas terrestres y maquinaria pesada.

Las autoridades de Columbia Británica advirtieron de que en los próximos días aumentarán las temperaturas y el viento, lo que podría dificultar las tareas para contener el fuego. A mediodía del martes había 24 incendios activos en la provincia, cuatro de ellos fuera de control.

La agencia encargada de supervisar los incendios forestales en el país, CIFFC, reportó este martes 50 incendios forestales activos, la mayoría en el oeste de Canadá, de los que cinco están fuera de control.

En lo que va de año, el CIFFC ha registrado 810 incendios forestales que ya han consumido 362,83 kilómetros cuadrados de vegetación.

Los incendios se producen tras varias semanas de temperaturas inusualmente altas en el oeste canadiense. En Columbia Británica, Vancouver superó a comienzos de mayo un récord de temperatura vigente desde hacía 128 años, mientras que el interior de la provincia registró máximas superiores a los 30 grados.

Las previsiones del Servicio Meteorológico de Canadá apuntan a que la combinación de sequía y posibles lluvias limitadas en mayo y junio podría dar lugar a una temporada de incendios especialmente severa.

Canadá vivió en 2025 su segunda peor temporada de incendios forestales, solo superada por la de 2023, cuando ardieron 15 millones de hectáreas.

En los últimos tres años, alrededor de 28,7 millones de hectáreas han sido arrasadas por incendios en el país, que posee cerca del 9 % de los bosques del planeta.