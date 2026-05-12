Empresarios invitan a inversores extranjeros a apoyar crecimiento económico en Venezuela

"Creo que van a tener una oportunidad fantástica de conseguir socios venezolanos que necesitan capital, que necesitan tecnología (...) van a conseguir unos tremendos socios que están comprometidos en construir esa Venezuela que todos soñamos", dijo el country manager partner de la empresa de consultoría EY, Alberto Afiuni, en el segundo día de la 'Tech Week' en Caracas.

Al intervenir en el panel 'Líderes en acción: Visión, estrategia y casos de éxito en Venezuela', Afiuni aseguró que la mentalidad actual en el país petrolero es de crecimiento e invitó a construir confianza entre inversionistas, emprendedores y empresarios, al destacar que no es un momento para competir sino para aliarse.

Por su parte, el presidente de la empresa de mensajería Zoom, Carlos Atencio, indicó que los últimos años en Venezuela fueron de resiliencia y de "aguantar" una crisis económica "muy fuerte".

Atencio explicó que Zoom se ha venido fortaleciendo y en los últimos cuatro años ha hecho un proceso de "inversión acelerada" que se profundizó en estos primeros meses de 2026.

"Lo que nos está pasando es que estamos viendo un crecimiento de la demanda en el ámbito del comercio electrónico (...) y estamos expandiendo la capacidad tecnológica, invirtiendo en tecnología, innovación para poder sostener el crecimiento", agregó.

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El director y accionista de la empresa de inversión Invaca, Horacio Velutini, explicó, a su turno, que para este año ha decidido hacer una doble apuesta para seguir creciendo en Venezuela.

Entretanto, el CEO de la empresa de servicios de urgencia Nueve Once, Alejandro Santaromita, dijo que hay muchas oportunidades de crecimiento en el sector de la salud que, subrayó, ha sido uno de los más afectados por la crisis económica y las sanciones.

Venezuela abrió este lunes la segunda edición de su 'Tech Week', una cita de cuatro días que busca atraer capital europeo, especialmente el español, bajo un nuevo clima de reformas gubernamentales.

El evento de tecnología, emprendimiento e innovación cuenta con la participación de más de 700 invitados internacionales, entre ellos más de 200 fondos de inversión y empresas unicornio, indicó en la inauguración del evento, la directora ejecutiva del evento, Patricia Zárraga, sin precisar de dónde son las empresas presentes.

El 'Tech Week', celebrado por primera vez en 2024, aborda temas como la seguridad jurídica en el país, el entorno macroeconómico, el estado de la banca, el sector petrolero y otros.

Después de que el presidente Nicolás Maduro fuera capturado por Estados Unidos en enero pasado, las relaciones entre Caracas y Washington han dado un giro que han terminado por llevar al Gobierno de Delcy Rodríguez a hacer un conjunto de reformas en sectores claves, que abarcan la optimización de trámites burocráticos, con el fin de atraer capitales.