Envían a prisión en Colombia a pareja acusada de abusar durante nueve años de una menor

Según detalló esa institución en un comunicado, los abusos y maltratos comenzaron en 2016 cuando la víctima tenía ocho años y se prolongaron hasta el 2025, etapa en la que la mujer, madre de la menor, permitió que el padrastro ejerciera violencia sistemática y prolongada contra su hija, afectando su integridad, libertad y formación sexual.

"En 2021 y 2022, implementó violencia física extrema y tortura, no como hechos aislados sino como método sistemático de disciplinamiento y control como consecuencia de la relación, a los cortos años (de edad), que tuvo con otro menor de sexo masculino", detalló el fiscal de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes durante una audiencia.

El funcionario señaló que como respuesta a esa relación, el padrastro privó de la libertad a la menor, "atándola con cuerdas, cadenas y candados" en una terraza del lugar en el que vivían.

El hombre, además, al parecer agredía sexualmente a la niña y grababa en video los abusos a los que la sometía para chantajearla con el objetivo de provocarle vergüenza, según la Fiscalía.

Por estos abusos la menor quedó embarazada y fue obligada a abortar en dos ocasiones "sin recibir asistencia médica", añadió ese organismo, que precisó que esto "puso en grave riesgo su vida y salud emocional".

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La pareja, que fue detenida en Ibagué, fue imputada por los delitos de acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años, pornografía con personas menores de 18 años, tortura agravada, violencia intrafamiliar agravada, aborto sin consentimiento e inducción al suicidio, cargos que no aceptaron.