España pide a la UE revisar a fondo su normativa de IA para proteger los derechos de autor

"Hoy el marco legal europeo que regula la IA en lo que afecta a los derechos de los creadores no es suficiente, no es satisfactorio, y necesitamos más pasos hacia adelante", subrayó Urtasun en declaraciones a los medios antes de participar en el Consejo de Cultura en Bruselas.

El ministro propone una "clarificación legal" acerca de la excepción contemplada en la actual Directiva sobre los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, que permite copiar y analizar grandes cantidades de contenido para facilitar la investigación y el análisis automatizado.

El responsable de Cultura criticó que esa excepción se está utilizando para que las empresas de IA entrenen sus modelos generativos "de forma masiva" y "sin ningún tipo de transparencia ni de remuneración".

"No podemos seguir permitiendo que se entrenen modelos de inteligencia artificial sin saber qué tipo de obras se han utilizado", resaltó Urtasun, que abogó por el uso de la IA como un instrumento "al servicio de la sociedad" y no como medio "para engrosar las cuentas de resultados de determinadas empresas".

También señaló que planteará la cuestión de "si el entrenamiento de modelos con obras protegidas por derechos de autor no generan nuevos derechos que deben ser contemplados".

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El ministro ha expresado que trasladará esta petición en un encuentro con la vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, tras un diálogo con sus homólogos europeos, entre los que los representantes de Portugal, Eslovenia, Estonia, Alemania, Eslovaquia y Grecia se han sumado a la solicitud española.

"Consideramos oportuno destacar la necesidad de realizar una evaluación exhaustiva del marco legislativo de la UE en materia de derechos de autor, teniendo en cuenta su complejidad, su importancia y su impacto en los sectores culturales y creativos, así como intercambiar opiniones sobre las propuestas pertinentes que deben examinarse y promoverse en el seno de nuestra Unión", señalan los países citados en un texto conjunto.