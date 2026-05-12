España y Portugal deben ser mediadores entre Europa, Latinoamérica y África, según la OEI

Jabonero, en declaraciones a EFE en el marco del XV Encuentro 'Triángulo Estratégico América Latina-Europa-África' celebrado este martes en Lisboa, consideró que este rol de mediadores de ambos países ibéricos es idóneo por "su posición geográfica, su vinculación histórica y el uso de las lenguas compartidas".

De hecho, continuó, son los dos únicos países de la Unión Europea (UE) que encajan dentro de ese triángulo América Latina-Europa-África, siendo la UE "un actor muy importante en África y América Latina".

El secretario general de la OEI subrayó que, ante un momento de "caída drástica de la cooperación en África" por las restricciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, la UE y estados que cooperan bilateralmente, como el español y el portugués, deben mantener sus esfuerzos.

"Tenemos que demostrar ser más solidarios, más generosos, y que además hay capacidad de reacción y apoyo social para ello", afirmó.

En la misma línea se expresó el secretario general iberoamericano, el chileno Andrés Allamand, quien dijo en uno de los coloquios del encuentro que es "una obligación" para Europa y América Latina cooperar con África si quieren establecer o mejorar sus relaciones comerciales con el continente.

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"Nunca ha sido más importante cooperar", remarcó Allamand, alertando ante la posibilidad de que otras potencias acaparen estas relaciones.

"Si Europa y América Latina no hacen nada, va a llegar China, y entonces que Europa no se queje de que China tiene una posición geopolítica tan potente", mencionó.

Para Allamand, son tres grandes obstáculos que impiden una triangulación plena entre Europa, América Latina y África, y que deberían estar el foco de acción en años venideros.

"Nos conocemos poco, estamos mal articulados políticamente, a nivel de gobierno y parlamentos, y estamos mal conectados a nivel de la sociedad civil", lamentó.

Durante la jornada se plantearon otras cuestiones como la salud de la ONU y el papel de liderazgo mundial de la UE, con el consenso de que ambos necesitan reformas para adaptarse al orden mundial actual.

Además, se plantearon, para el próximo año, posibles encuentros entre entidades educativas y de negocios de estas tres regiones, con el propósito de seguir estrechando lazos entre continentes.