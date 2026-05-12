Eventos relacionados con 'El Niño' tendrán un "gran efecto sobre el riesgo de incendios"

"La intensidad de los grandes incendios forestales en estas tres regiones ha ido aumentando debido al rápido cambio climático reciente", apuntó Keeping, que indica además que las citadas regiones "se están preparando ya para un año severo de incendios".

"La probabilidad de incendios extremos dañinos podría ser la más alta que hemos visto en la historia reciente", dijo.

"Sabemos que los incendios extremos están aumentando con el cambio climático, tanto en términos de emisiones como de sus impactos, así como también los megaincendios", manifestó.

En los primeros meses de 2026, más de 150 millones de hectáreas se han quemado a nivel mundial, alrededor de un 50 % más que el promedio reciente y el doble que en 2024 para este mismo periodo, de acuerdo con algunos datos divulgados.

La superficie global quemada por incendios de vegetación supera en más de un 20 % el récord anterior desde que comenzó el seguimiento global en 2012.

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"Mientras que en muchas partes del mundo la temporada global de incendios apenas comienza a intensificarse, este rápido inicio, combinado con el pronóstico de El Niño, significa que estamos ante un año particularmente grave", alertó.

En lo que va de año se ha registrado la mayor superficie quemada desde 2012 en África, con récords históricos en países como Gambia, Senegal, Guinea, Mauritania, Mali, Ghana o Togo, entre otros.

En total, este año se han quemado 85 millones de hectáreas en África, frente al récord anterior de 69 millones.

El otro gran contribuyente al aumento global de incendios ha sido Asia con enormes brotes de incendios en la India, el sureste asiático y noreste de China. Hasta el momento, los incendios en Asia han quemado casi un 40 % más que el año récord anterior: 44 millones de hectáreas este año frente a los 32 millones en 2014.

También en el noroeste de China, las temperaturas inusualmente cálidas y una sequía extremadamente intensa contribuyeron al mayor brote de incendios forestales registrado en la era moderna.

Keeping afirmó que si bien no se puede asegurar que se produzca un "súper El Niño", es muy probable que ocurra algún evento relacionado con 'El Niño'.

Por su parte, la profesora de Ciencia del Clima del Imperial College de Londres, Friederike Otto, declaró que 'El Niño'-que podría intensificarse hacia mediados y finales de año- sería capaz de provocar condiciones muy extremas "más adelante", si bien no es motivo "para entrar en pánico". En cambio, el cambio climático "sí es un motivo de preocupación".

Argumentó que 'El Niño' es "un fenómeno natural. Va y viene, mientras que el cambio climático empeora mientras no dejemos de quemar combustibles fósiles, así que el cambio climático sí es motivo de preocupación".

La experto lamentó asimismo el retroceso que, según ella, se ha dado en la postura de los gobiernos para atajar este problema con un "cambio en el clima geopolítico".

"Hemos pasado de países y Estados que al menos estaban algo comprometidos con hacer algo frente al cambio climático —invirtiendo en mitigación y adaptación— a una situación en la que (el cambio climático) está siendo relegado, y muchos gobiernos están retrocediendo en sus objetivos de emisiones netas cero y adaptación", ha dicho.