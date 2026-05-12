Finlandia, Grecia e Israel se confirman como favoritos y pasan a la final de Eurovisión

A esos tres favoritos, según las casas de apuestas, se han sumado hoy otros siete países en el favor combinado del público y, por primera vez desde 2023 en una semifinal, del jurado: Bélgica, Croacia, Lituania, Moldavia, Polonia, Serbia y Suecia.

Otros quince países se disputan el jueves diez plazas más en la segunda eliminatoria para decidir la lista de 25 finalistas, en la que están automáticamente Austria, como anfitrión, y el grupo de mayores contribuyentes a la Unión Europea de Radiodifusión (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido), y en el que España no está este año por su boicoteo al certamen en protesta por la presencia de Israel.

El dúo finlandés Linda Lampenius y Pete Parkkonen, y su tema 'Liekinheitin', demostraron hoy por qué son los grandes favoritos del concurso, con una propuesta que combina pop-rock y electrónica con la potencia del violín clásico de Lampenius, en una canción dramática y melancólica con un gran impacto escénico.

Les sigue en las apuestas el griego Akylas con la divertida y descarada propuesta 'Ferto', una de las más virales del festival y que mezcla rap con inesperadas referencias pop a Super Mario Bros, además de influencias folclóricas regionales, un vestuario extravagante y un estilo musical totalmente impredecible.

Pese a la polémica que rodea la participación de Israel, éste se alza también con Noam Bettan y 'Michelle', una balada moderna de fuerte carga emocional que narra su historia sobre como decidió liberarse de un ciclo emocional tóxico, y que cantó en hebreo, francés e inglés.

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Una gran sorpresa de la noche ha sido la clasificación de Bélgica, que las apuestas situaban fuera de la gran final, con la canción de electropop 'Dancing on the Ice', un himno a la determinación de la juventud, a su optimismo y a su capacidad para forjar su propio camino, interpretado por ESSYLA.