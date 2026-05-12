Finlandia pone en cuarentena a los dos ciudadanos expuestos al hantavirus en un avión

Las autoridades sanitarias tomaron esta decisión después de que el Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad añadiese el lunes la enfermedad causada por la variante Andes del hantavirus a la lista de enfermedades infecciosas de riesgo general, lo que permite poner en cuarentena a las personas que hayan estado expuestas al virus.

Liina Voutilainen, experta del Instituto Nacional de Salud y Bienestar de Finlandia (THL), explicó a medios locales que los dos ciudadanos finlandeses estarán en aislamiento domiciliario de forma preventiva hasta que las autoridades sanitarias regionales decidan poner fin a su cuarentena.

Según Voutilainen, es posible que se levante su aislamiento antes de que transcurran los 42 días que recomienda el protocolo epidemiológico de la OMS si continúan sin síntomas las próximas semanas.

Las autoridades sanitarias no han realizado ninguna prueba diagnóstica a los dos posibles infectados siguiendo indicaciones del THL, que solo las recomienda cuando las personas expuestas presentan algún tipo de síntoma.

Los dos ciudadanos finlandeses no viajaron en el crucero MV Hondius, donde se produjo el brote de hantavirus, pero estuvieron sentados casi una hora cerca de una pasajera infectada del buque a bordo de un avión que cubría el trayecto entre Johannesburgo y Ámsterdam el 25 de abril.

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Esta pasajera, una mujer neerlandesa de 69 años, fue evacuada del avión antes del despegue tras mostrar síntomas evidentes de enfermedad y falleció al día siguiente en un hospital de Johannesburgo.

Esta mujer era la esposa del primer fallecido por el hantavirus en el crucero Hondius y se sospecha que ambos contrajeron el virus en la Patagonia antes de embarcar en el buque.