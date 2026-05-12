Fiscalía colombiana frena suspensión de órdenes de captura de miembros del Clan del Golfo

El Gobierno hizo la solicitud el pasado viernes, pero la Fiscalía respondió hoy que es necesaria más claridad sobre los alcances de lo acordado con el Clan del Golfo, también llamado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y sobre la situación jurídica de algunos de sus integrantes.

"La Fiscalía General de la Nación informa que resolvió abstenerse de implementar medidas orientadas a generar condiciones de seguridad jurídica para el tránsito de integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia hacia las Zonas de Ubicación Temporal que impliquen no ejecutar, de manera general, automática e inmediata órdenes de captura antes del 25 de junio de 2026", señaló la entidad en un comunicado.

La activación de las ZUT debe comenzar en esa fecha, según lo acordado por el Gobierno y el Clan del Golfo, que desde septiembre del año pasado tienen conversaciones de paz en Doha (Catar).

Según la Fiscalía, el bloqueo a la suspensión de las órdenes de captura contra los 29 integrantes del Clan del Golfo que deben preparar la concentración de ese grupo en las ZUT, como parte de un plan piloto, se mantendrá "hasta que cuente con información suficiente y verificable respecto al cumplimiento de los requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz".

Las partes acordaron el 5 diciembre pasado en Doha que más de 400 combatientes del Clan del Golfo se desplazarán a Tierralta, en el departamento caribeño de Córdoba (norte), y a Belén de Bajirá, en Chocó (oeste), para instalarse en las ZUT.

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Este acuerdo incluye además una etapa inicial de "construcción de confianza" y la sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios donde opera este grupo armado ilegal: Mutatá, en Antioquia (noroeste), y en Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, en el Chocó, fronterizo con Panamá.

Igualmente, el convenio establece que su traslado será "gradual y progresivo" y se adoptarán "las medidas para brindar garantías de seguridad jurídica y humana a los combatientes" durante su desplazamiento, "incluyendo la suspensión de ejecución de las órdenes de captura, así como aquellas con fines de extradición".

Al respecto, la Fiscalía señaló que entre las 29 personas incluidas en el listado para levantamiento de órdenes de captura "se encuentra Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, requerido en extradición por los Estados Unidos", por lo que instó a "honrar los compromisos de cooperación judicial en materia de la persecución de delitos trasnacionales".

"Dicha solicitud ya cuenta con concepto favorable proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 10 de diciembre de 2025", agregó la entidad.

La Fiscalía advirtió además "que la suspensión temporal de órdenes de captura y la puesta en funcionamiento de las ZUT no interrumpen el ejercicio de la acción penal ni afectan las competencias constitucionales y legales de investigación, acusación y juzgamiento" que corresponden a esa entidad y a la justicia penal ordinaria.

El Clan del Golfo, que tiene 9.840 integrantes, según un estudio de enero pasado de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), se dedica principalmente al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.