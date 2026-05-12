Gales elige por primera vez en su historia un jefe de Gobierno nacionalista

Ap Iorwerth logró hoy la mayoría de votos en la Cámara Baja galesa, con el apoyo de los 43 diputados de su partido y de dos miembros del Partido Verde (Green Party), poniendo así fin a cerca de un siglo de dominio laborista en Gales tras su contundente victoria en las elecciones regionales celebradas el pasado 7 de mayo.

Los 9 diputados del Partido Laborista se abstuvieron en la votación, lo que favoreció la elección de Ap Iorwerth, frente a los 34 votos logrados por el candidato del partido de derecha populista Reform UK Dan Thomas, y los siete de Darren Millar, la opción conservadora.

El líder de Plaid Cymru aseguró que ejercer el cargo de ministro principal de Gales era su "el mayor privilegio" de su vida, y rindió homenaje a la "resiliencia" de su predecesora, la laborista Eluned Morgan, que lideraba la región desde agosto de 2024 y renunció como jefa de los laboristas galeses el pasado jueves, tras perder su escaño parlamentario en los comicios regionales.

Tras su elección, Ap Iorwerth aseguró que Gales atravesaba un "momento histórico" y prometió liderar "sin prejuicios ni presunciones" un Gobierno que no pondrá "ningún límite" a lo que la nación puede lograr.

Plaid Cymru se proclamó el pasado viernes, cuando se conoció el escrutinio completo de las elecciones autonómicas, como la primera fuerza política de la región, tras acumular más de un 35 % de los votos y lograr 43 asientos en el Parlamento galés, a seis de la mayoría absoluta de 49.

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Por detrás quedó, en segunda posición, Reform UK con 34 escaños, el Partido Laborista, con 9; los conservadores, con 7, el Partido Verde, con 2 y los liberaldemócratas, con 1.

Con el nombramiento de Ap Iorwerth en el Gobierno galés, tres de las cuatro regiones británicas pasarán a estar lideradas por formaciones proindependentistas, ante la previsible renovación del nacionalista John Swinney como ministro principal en Escocia, y con Michelle O´Neill, de la formación izquierdista Sinn Féin, al frente del Ejecutivo de Irlanda del Norte desde 2024.

Aunque Plaid Cymru no esconde sus objetivos independentistas a largo plazo, Ap Iorweth ha descartado buscar la celebración de un referéndum de autodeterminación para Gales en esta legislatura que comienza, consciente de que la opinión pública galesa no apoya la independencia, según todos los sondeos.