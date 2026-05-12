'Gracias, España': El videoclip iraní que agradece la postura española ante la guerra

Con el título 'Gracias, España', la canción del videoclip es una “muestra de agradecimiento por la solidaridad del Gobierno y del pueblo de este país con el pueblo iraní”, informó el Centro Musical Mawa, responsable de la producción en un comunicado recogido por la agencia IRNA.

El vídeo fue grabado a principios de mayo en una de las manifestaciones de estudiantes que se realizaron frente a la embajada de España en Teherán, con banderas iraníes y españolas y carteles de “Viva España” y “Gracias España por no guardar silencio”.

"Gracias, España, por no callar. Por ver la verdad y no mirar atrás. Gracias por no estar en la oscuridad, por elegir siempre la humanidad. Gracias por gritar 'no a esta guerra', por no vender tu alma a cualquiera. Historia compartida, futuro también. Hoy estás con nosotros, mañana también", dice el estribillo de la canción.

Mawa es una productora estatal especializada en la producción de videos religiosos y nacionalistas de la República Islámica de Irán.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra contra Irán el 28 de febrero en unos ataques que se prolongaron hasta el 8 de abril, cuando se impuso una tregua que llega hasta hoy en medio de unas negociaciones que no progresan.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras el comienzo de los ataques, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó la acción militar al considerar que "contribuye a un orden internacional más incierto y hostil", y se negó a autorizar el uso de las bases estadounidenses en territorio español, en Morón y Rota, en las operaciones militares contra Teherán.