Grecia denuncia ante la UE y Ucrania la intercepción de lancha ucraniana con explosivos

"Tendré la oportunidad de informar a mis colegas y, en presencia del ministro de Defensa de Ucrania a través de videoconferencia, sobre los datos relacionados con el dron que hemos interceptado en Grecia, el dispositivo no tripulado que ahora tenemos y que, sin duda, es de origen ucraniano", indicó Dendias ante la prensa a su llegada al Consejo de Defensa de la UE que se celebra en Bruselas.

El titular ucraniano, Mijailo Fédorov, está invitado a la reunión y está previsto que participe de forma telemática.

"Como comprenderán, la presencia de ese dispositivo no tripulado, un dron marítimo, afecta a la libertad de navegación y también a la seguridad de la navegación, por lo que se trata de un asunto de extrema gravedad", agregó Dendias.

Las autoridades de Grecia confirmaron el pasado viernes que habían localizado "una lancha rápida no tripulada" de fabricación ucraniana frente a la isla griega de Lefkada, en el mar Jónico, a unos 1.100 kilómetros al suroeste de la costa ucraniana más cercana en el mar Negro.

La nave de superficie no tripulada del tipo 'MAGURA V3' fue encontrada la víspera por pescadores locales, escondida en una cueva marina de la isla con el motor en marcha, según informó el diario griego 'Kathimerini'.

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El dron, del tamaño de una lancha rápida convencional, estaba cargado con "una gran cantidad de explosivos" que tuvieron que ser desactivados por artificieros.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció el domingo que sus fuerzas habían atacado en el mar Negro dos petroleros que, según el mandatario, formaban parte de esa "flota fantasma rusa".

Tras la invasión rusa en Ucrania y el embargo al petróleo ruso impuesto por la UE y los países del G7 en diciembre de 2022, Moscú empezó a desarrollar una flota en la sombra formada por unos 600 buques, todos ocultos detrás de empresas fantasma en paraísos fiscales, con la intención de evadir las sanciones.