Guatemala confirma la presencia de Bernardo Arévalo en la cumbre iberoamericana de Madrid

La cita tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre bajo el lema "Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo".

El canciller indicó en una Tribuna EFE-Casa de América en Madrid que, en el encuentro que el mandatario guatemalteco sostuvo con el rey Felipe VI la semana pasada en el marco de la investidura de Laura Fernández Delgado como presidenta de Costa Rica, Arévalo le agradeció la invitación y confirmó su participación.

"Es un compromiso de toda la comunidad iberoamericana sacar adelante, de manera conjunta con España, la tarea de que sea un éxito", dijo Martínez sobre esa futura cita en la capital española, considerando que "hay un espacio compartido, el espacio iberoamericano, en donde la cooperación, la relación y la coordinación entre los países es lo más importante".

Ese espacio "es un compromiso hasta histórico con un vínculo que hemos tenido con España y todo lo que tenemos que ofrecer a futuro como región", recalcó el canciller.

Entre los desafíos de la región, en su opinión, se encuentra "la democracia misma": "En algunos países vemos que los espacios hacia la democracia o hacia las expresiones democráticas se han ido cerrando. El tema de la seguridad corre en paralelo", recalcó.

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"Hay retos a nivel nacional interno, hay retos a nivel regional, y la mejor manera de trabajar en enfrentar el tema de la seguridad es de manera conjunta y coordinada, especialmente con los países vecinos. Guatemala tiene mecanismos de coordinación con todos los países vecinos", añadió.

Con su acto en la Casa de América, el ministro de Guatemala inauguró su agenda oficial en Madrid, de un solo día y que tiene como eje una reunión con su homólogo español, José Manuel Albares.