Hegseth pide a Seúl estar "hombro con hombro" con EE.UU. tras incidente de buque en Ormuz

"EE.UU. espera que Corea del Sur —y todos sus socios y aliados— apoyen hombro a hombro a este país en tiempos de conflicto", dijo Hegseth tras reunirse el lunes (hora de Washington) en Wasghinton con Ahn, afirmó el Pentágono en un comunicado.

Seúl, por su parte, afirmó este martes en un comunicado que ambos ministros "acordaron mantener una comunicación estrecha y promover la cooperación en ámbitos de interés mutuo en materia de seguridad".

Los comentarios de Hegseth llegan después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, hayan cuestionado repetidamente la falta de apoyo de sus aliados en la guerra contra Irán.

Además, el encuentro se produce después de que EE.UU. afirmara que la explosión del 4 de mayo en un buque operado por la naviera surcoreana HMM dentro del estrecho de Ormuz fue producida por un ataque de Irán.

Aunque Teherán ha negado su involucramiento, Seúl confirmó recientemente de que se trató de un impacto de dos objetos voladores no identificados, advirtiendo que tomará medidas cuando los responsables sean identificados.

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Tras la explosión en el buque, donde todos los tripulantes salieron ilesos, Corea del Sur también dijo que revisará una posible participación en la coalición internacional propuesta por Washington para reanudar el tránsito de embarcaciones por Ormuz.

Los comunicados oficiales publicados por los ministerios de Defensa de ambos países subrayaron que durante el encuentro, ambos ministros trataron la prevista transferencia del control operativo en tiempos de guerra (OPCON), de Washington a Seúl, y el Diálogo de Defensa Integrada de Corea del Sur-EE.UU. (KIDD) que se celebrará el miércoles y el jueves en Washington.