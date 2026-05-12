Incorporan 139 vehículos y motocicletas para reforzar la seguridad en Ecuador

La entrega incluyó 54 camionetas y 85 motocicletas que fortalecerán la movilidad, capacidad de reacción y presencia operativa de los militares en territorio, permitiendo intensificar patrullajes, controles y operaciones en sectores estratégicos de la provincia.

Durante la ceremonia militar, el ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, destacó que "la seguridad del Ecuador se ha convertido en una causa nacional".

Aseguró que este fortalecimiento operativo responde a la decisión del presidente Daniel Noboa de fortalecer al Bloque de Seguridad (policías y militares) y respaldar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, mediante más capacidades, herramientas y un marco legal claro para actuar con firmeza.

Además, recordó que el Gobierno Nacional impulsó la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, normativa que fortalece la capacidad de acción de militares y policías frente a las estructuras criminales y el narcotráfico.

La entrega de este material también refleja el compromiso de la empresa privada con el país y con las Fuerzas Armadas, sumándose al esfuerzo nacional por recuperar la paz y la seguridad de los ecuatorianos, indicó el Ministerio en un comunicado.

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"Las Fuerzas Armadas continuarán intensificando operaciones en las zonas priorizadas del país, fortaleciendo su presencia en territorio y actuando con firmeza frente a las estructuras criminales", recalcó.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

En el marco de su lucha contra el crimen, el Gobierno ha declarado en lo que va de 2026 dos períodos de toque de queda nocturno, que comienza a las 23:00 (04:00 GMT) y se extiende por seis horas.

El primero se cumplió durante la segunda quincena de marzo en las provincias de Guayas, El Oro (fronteriza con Perú), Los Ríos, y Santo Domingo de los Tsáchilas.

El segundo, entre el 3 y el 18 de mayo en las cuatro provincias mencionadas así como en las de Manabí, Santa Elena, Pichincha (cuya capital es Quito), Sucumbíos y Esmeraldas, estas dos últimas fronterizas con Colombia y claves en las rutas del narcotráfico.

La restricción también rige en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).