Irán y Omán se reúnen para coordinar medidas que garanticen el paso seguro por Ormuz

La delegación iraní estuvo encabezada por el director general del departamento de Asuntos de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Abas Bagherpour, e incluyó a representantes de los organismos gubernamentales pertinentes, según informó la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA).

Estas conversaciones forman parte de las consultas habituales entre ambas potencias a distintos niveles sobre la situación en la región y las relaciones bilaterales, precisó el medio oficial.

Durante la reunión, ambas partes coincidieron en sus derechos soberanos y jurisdicción sobre el estrecho de Ormuz, al que consideran parte de sus aguas territoriales, la razón principal por que Irán ha usado el estratégico paso durante su pulso con Estados Unidos desde que comenzó la campaña de ataques coordinados con Israel sobre territorio iraní a finales del pasado febrero.

Por ese paso pasaba en torno a una quinta parte del petróleo mundial antes del inicio del conflicto, lo que ha generado una crisis energética sin precedentes que ha puesto en el foco el devenir del estrecho.

La delegación iraní también mantuvo hoy, por separado, conversaciones con el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, añadió la agencia de noticias iraní.

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La normalización del paso por Ormuz es una de las precondiciones exigidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, para desbloquear los puertos iraníes, que mantiene en jaque a raíz de los acontecimientos en el estrecho, en el que Irán está poniendo requisitos para pagar tasas de tránsito por la ruta marítima.