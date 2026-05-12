Israel aprueba ley que facilita aplicar la pena de muerte a condenados por el 7 de octubre

La organización estima que entre 300 y 400 palestinos detenidos en cárceles israelíes son susceptibles de ser condenados por esta ley. En total, unos 1.300 gazatíes permanecen encarcelados en Israel, según la organización pro derechos humanos israelí, HaMoked.

El Parlamento dio luz verde en su última lectura a la norma con 93 votos a favor y ninguno en contra.

"Los procedimientos del tribunal militar tal y como se estipulan en el proyecto de ley son fundamentalmente incompatibles con el derecho a la vida, la presunción de inocencia, la independencia judicial y el Estado de derecho", advertía en un comunicado antes de la votación Adalah.

La ley, explica este centro legal, establece un tribunal híbrido (civil-militar) para juzgar a los palestinos detenidos por las autoridades israelíes en relación a los ataques del 7 de octubre de 2023.

Ese día, milicias gazatíes lideradas por el grupo islamista Hamás invadieron las comunidades fronterizas con Gaza en Israel y mataron a cerca de 1.200 personas, además de llevar 251 rehenes de vuelta al enclave.

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Un informe de Adalah, HaMoked y el Comité Contra la Tortura de Israel explica que los tribunales formados gracias a la ley se basarán en la legislación penal israelí vigente para delitos castigables con la pena de muerte, como la Ley para la Prevención y el Castigo del Delito de Genocidio (1950) y las disposiciones del Código Penal relativas a la traición, la colaboración con el enemigo en tiempo de guerra y las violaciones de la soberanía y la integridad territorial del Estado.

En el caso de las condenas por genocidio, el tribunal puede imponer la pena de muerte.

"Uno puede sentir que está haciendo lo correcto al encontrar una forma de unificar en este momento, incluso cuando estamos en la víspera de elecciones y pese a todos los desacuerdos que existen", aseguró el ministro de Justicia de Israel, Yariv Levin, tras la aprobación, según el diario The Times of Israel.

La última (y única) ejecución de la pena capital en Israel fue en 1962, cuando Adolf Eichmann, uno de los arquitectos del Holocausto, fue condenado a morir en la horca.

Israel también aprobó el pasado 30 de marzo una ley de pena de muerte obligatoria para palestinos de Cisjordania condenados por cometer un asesinato calificado como terrorista por un tribunal militar israelí.