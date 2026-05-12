Israel estima haber matado a 350 presuntos milicianos en el Líbano durante la tregua

Las fuerzas armadas calificaron a los fallecidos como "terroristas", si bien consultadas por EFE no detallaron si esto implica su vinculación directa con el grupo chií Hizbulá u otros grupos armados o si, por el contrario, el término puede incluir a civiles.

"En las últimas semanas, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) ha eliminado a más de 350 terroristas en el sur del Líbano que suponían una amenaza para los civiles israelíes y las tropas", recoge el comunicado castrense, en el que el Ejército defiende sus ataques como una forma de hacer cumplir la tregua vigente.

Además, las fuerzas armadas atacaron "más de 1.100 objetivos" de Hizbulá, entre los que destacaron "estructuras utilizadas para propósitos militares" del grupo chií e "instalaciones de almacenamiento de armas, lanzamisiles listos para disparar".

Hace una semana, la ONU estimó que unas 380 personas habían muerto en los entonces 19 días que el alto el fuego llevaba en vigor. La cifra no se ha actualizado desde entonces.

Pese al alto el fuego en vigor en el Líbano, Israel ha mantenido sus ataques en el sur del país (que también ocupa militarmente) y ocasionalmente la capital, Beirut. Esta noche, un bombardeo contra una vivienda habitada en Kfar Dounine (sur del Líbano) mató a seis personas, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

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Por su parte, el Ejército israelí denuncia que Hizbulá ha disparado proyectiles en varias ocasiones contra las tropas que mantienen invadido el sur libanés, habiendo algunos de los proyectiles hecho saltar las sirenas antiaéreas en comunidades del norte de Israel próximas a la frontera.