Israel prolonga de forma indefinida detención de médicos gazatíes, entre ellos Abu Safiya

Ayer, un abogado de esta ONG pudo visitar a los cuatro médicos de Gaza detenidos en la prisión de Ketziot, en el sur de Israel.

Los arrestados son los doctores Muhamad Ubaid (cirujano de los hospitales Kamal Adwan y Al Awda), que lleva 540 días preso; Husam Abu Safiya, retenido desde el 27 de diciembre de 2024; Murad al Qouqa, ortopedista del Hospital Shifa y detenido desde hace 780 días; y Akram Abu Odeh, jefe de ortopedia del Hospital Indonesio, 900 días preso.

Según el relato de dos doctores, las audiencias donde se prorrogó de forma indefinida su arresto duraron apenas unos minutos, "a menudo sin representación legal" por parte del acusado.

Los doctores también describieron un brote de sarna entre los detenidos, que no está siendo tratado, así como ausencia de ropa de cambio, comida suficiente o productos de higiene.

Murad Al Qouqa, el jefe de Cirugía Ortopédica del Hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, informó haber perdido alrededor de 35 kilogramos y actualmente pesa 65.

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"Los guardias penitenciarios les confiscan el único colchón que tienen cada mañana y se lo devuelven solo por la noche, obligándolos a sentarse en camas metálicas o en el suelo durante todo el día", detalla la ONG en su comunicado.

Desde octubre de 2023, una cifra récord de al menos 103 detenidos palestinos han muerto entre rejas, según datos obtenidos por PHRI.

En muchos casos, fallecieron aparentemente como consecuencia de torturas, negligencia médica y privación de alimentos, en lo que diversas ONG describen como un sistema que ha convertido los centros de detención militares y las prisiones israelíes en "campos de tortura" para los palestinos.