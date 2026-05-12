Justicia UE avala que se exija que plataformas paguen a medios por usar sus contenidos

Así lo establece la corte con sede en Luxemburgo en una respuesta prejudicial difundida este martes a través de un comunicado de prensa, un fallo que sienta jurisdicción en el conjunto de la UE y en el que el TJUE precisa que las editoriales deben poder autorizar o rechazar libremente el uso de sus contenidos por parte de las plataformas.

La decisión se refiere a un litigio planteado en Italia por la estadounidense Meta contra una normativa nacional que obliga a las plataformas a negociar con las editoriales de prensa una compensación económica por el uso en línea de sus publicaciones y que otorga poderes de supervisión a la Autoridad Garante de las Comunicaciones (AGCOM).

El tribunal europeo consideró compatible con el Derecho de la Unión que los países establezcan mecanismos para garantizar esa remuneración, en el marco de la Directiva europea sobre derechos de autor en el mercado único digital.

No obstante, el TJUE precisó que ese pago sólo puede exigirse cuando constituya "la contrapartida económica" de una autorización concedida por las editoriales para reproducir o poner a disposición del público sus contenidos.

Además, subrayó que los medios deben conservar la posibilidad de rechazar el uso de sus publicaciones o autorizarlo gratuitamente y que no puede imponerse ningún pago a plataformas que no utilicen esos contenidos periodísticos.

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La justicia europea también consideró admisible que la normativa italiana obligue a las plataformas a negociar con los medios sin reducir mientras tanto la visibilidad de sus contenidos y a compartir los datos necesarios para calcular la remuneración.

Estas obligaciones, razona el tribunal, pueden contribuir a garantizar negociaciones "equitativas" entre plataformas y editoriales, dado que las empresas tecnológicas disponen de información clave sobre el valor económico generado por el uso de noticias en internet, como ingresos publicitarios, tráfico o monetización.

La corte añadió que impedir que las plataformas degraden o retiren temporalmente contenidos periodísticos durante las negociaciones puede evitar presiones sobre las editoriales y proteger su capacidad negociadora.

El TJUE reconoció que estas obligaciones restringen parcialmente la libertad de empresa de las plataformas digitales, pero estimó que esa limitación puede estar justificada para asegurar un funcionamiento "correcto y equitativo" del mercado de derechos de autor y permitir a los medios recuperar las inversiones necesarias para producir información.

La directiva europea de derechos de autor de 2019 reconoció por primera vez a las editoriales de prensa un derecho afín específico para autorizar o prohibir determinados usos en línea de sus publicaciones por parte de prestadores de servicios digitales.

El TJUE indicó que corresponde ahora a la justicia italiana determinar si la normativa concreta aplicada por Italia cumple todas las condiciones fijadas por el TJUE.