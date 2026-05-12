La Bolsa española pierde un 1,56 % pendiente de Irán y de la inflación de EE.UU.

En la cuarta sesión consecutiva de descensos, el selectivo español cedió 278,9 puntos, hasta cerrar en 17.573,6. Estas caídas reducen las ganancias anuales al 1,54 %.

Entre los valores principales, el gigante textil Inditex retrocedió el 2,88 %; Banco Santander, el 2,07 %; el grupo financiero BBVA, el 1,23 %; Telefónica, el 1,01 %, y la eléctrica Iberdrola, el 0,89 %.

Por el contrario, la petrolera Repsol se revalorizó el 0,9 % al calor de la subida del precios del petróleo.

El mercado español comenzó la jornada con descensos superiores al punto porcentual, que mantuvo con la vista puesta en la evolución del conflicto de Oriente Medio.

Las caídas se intensificaron al abrir Nueva York en negativo tras conocerse que la inflación estadounidense aumentó una décima en abril, hasta el 3,8 % interanual, el nivel más alto desde mayo de 2023, influida por los efectos económicos de la guerra de Irán.

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El precio del petróleo brent, el crudo de referencia en Europa, repunta casi un 4 % y supera los 108 dólares el barril.