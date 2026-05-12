La Cepal destaca la corrección fiscal de Panamá en el 2025 como la mayor de América Latina

En el 2025, el Gobierno Central de Panamá redujo su déficit primario en 2,5 puntos porcentuales y el déficit global en 2,4 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), tal como recoge el informe 'Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2026', elaborado por la Cepal, indicó un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El déficit del sector público no financiero de Panamá se redujo del 6,23 % del PIB en 2024 al 3,68 % en 2025, según los datos de la cartera de Finanzas

Estas cifras sitúan a Panamá como el país "que realizó la mayor corrección fiscal de América Latina", lo que "sobresale en un contexto regional marcado por la incertidumbre económica, elevados niveles de deuda y limitados espacios fiscales", dijo el MEF.

La cartera de economía señaló que el informe de la Cepal "destaca que Panamá, junto con países como Argentina, México, Nicaragua y Perú, logró mejoras superiores a un punto porcentual del PIB en sus balances fiscales, aunque la corrección panameña fue la más significativa de la región".

"Uno de los elementos más relevantes fue el fortalecimiento de la recaudación tributaria sin necesidad de crear nuevos impuestos", a lo que se sumó "un crecimiento extraordinario de las ganancias de capital por la venta de valores, impulsado por importantes adquisiciones de acciones y operaciones de fusiones y adquisiciones en los sectores financiero, industrial y automotor", dijo el MEF.

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Las autoridades de Panamá aprobaron en octubre de 2024 un Ley de Responsabilidad Social Fiscal que "fija una senda explícita y decreciente del déficit del 4 % del producto interno bruto (PIB) en 2025 hacia 1,5 % desde 2030, garantizando una trayectoria clara de sostenibilidad", de acuerdo con los datos oficiales.