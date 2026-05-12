La Colección Pinault de París rendirá homenaje en octubre al bicentenario de la fotografía

La exposición, titulada 'Remember Me. Chefs-d'oeuvre de la photographie de la Collection Pinault' -'Recuérdame. Obras maestras de la fotografía de la Colección Pinault'-, estará abierta al público del 7 de octubre al 18 de enero de 2027 en la Bolsa de Comercio de París, que por primera vez acogerá una muestra íntegramente dedicada a la fotografía.

En declaraciones a EFE, el comisario de la exposición, Matthieu Humery, definió la exposición como "un acercamiento panorámico" a la fotografía que, sin ser "exhaustivo", responde a ciertas problemáticas del medio.

"La idea de la exposición es plantearse el significado de la imagen, de lo que quiere decir, de cómo interpretarla, de cómo mirarla, y de saber si la imagen plantea una pregunta en sí misma o si es una pregunta que plantea el fotógrafo", explicó Humery.

El comisario agregó que la muestra -que tan solo abarca una décima parte de todas las fotografías de la Colección Pinault- también se dirige a "esa dimensión casi colectiva sobre el impacto de una imagen", que puede conmover a millones de personas aún cuando se pueda desconocer su origen.

"Uno se da cuenta bastante rápido de que hay una dimensión muy, muy fuerte que a veces tienen las imágenes. Cuando decimos que alguna es viral, conocemos esa imagen sin conocerla, sin saber siquiera de quién es. Y así, a través de este llamamiento 'remember me' -'recuérdame'- la idea es articular y mostrar esta colección singular", dijo.

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La exhibición estará repartida en diversas galerías que se centrarán en la obra de distintos fotógrafos y temáticas.

Una de ellas, titulada 'El mundo según Irving Penn', muestra una visión integral de la obra de ese artista estadounidense (1917-2009) e incluye una sala, completamente pintada de blanco, en la que sus fotografías se verán suspendidas en un espacio del que parecerá "no verse el final".

En otra, se muestra la serie 'La France' del fotógrafo y cineasta francés Raymond Depardon (Villefranche-sur-Saône, 1942), un compendio de fachadas y escenarios franceses que, según el comisario, no retratan "la Francia de las ciudades ni la Francia de los pueblos, sino la de los 'chalecos amarillos'", en referencia a dicho movimiento contestatario popular.

En el resto de galerías se tratará la evolución temática, desde 1850 en adelante, de tópicos como el trato de las manos y los rostros, la abstracción o los desnudos, con la obra de fotógrafos como los estadounidenses Man Ray (1890-1976) y Lee Miller (1907-1977) o el japonés Hiroshi Sugimoto (Tokio, 1948).

Además, habrá espacios en los que se analizarán los procesos de montaje, composición y manipulación de la imagen mediante la exposición de fotografías en conjunto.

Una de las imágenes más célebres que se expondrán fue tomada en España por el reportero de guerra conocido como Robert Capa (1913-1954), de un soldado siendo abatido en el campo durante la Guerra Civil Española (1936-1939).

Conocida como 'Muerte de un miliciano' (1936), la fotografía está rodeada de una gran controversia, por su presunta escenificación e inautenticidad.

La Colección Pinault recibe su nombre del magnate del lujo François Pinault (Champs-Géraux, 1936), uno de los hombres más ricos de Francia y presidente del grupo de inversiones Artémis, que colecciona obras de arte y fotografías desde hace décadas.