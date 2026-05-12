La inflación en Brasil se acelera hasta el 4,39 % en abril, presionada por los alimentos

El índice nacional de precios al consumidor cerró en un 0,67 % mensual en abril, 0,21 puntos porcentuales menos que en el mes anterior, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Los precios de los alimentos y los medicamentos tuvieron el mayor impacto sobre el encarecimiento reportado en abril, con subidas mensuales del 1,34 % y del 1,16 %, respectivamente.

Entre los alimentos que más subieron en abril aparecen la zanahoria (26,6 %), la leche de larga duración (13,6 %) y la cebolla (11,7 %). Esta categoría, que aglomera los alimentos y las bebidas, acumuló una subida del 3,44 % en el primer cuatrimestre del año.

Dentro de la categoría de salud, los productos farmacéuticos se anotaron una subida del 1,77 %, lo que impulsó su peso en el índice, después de que la Cámara que regula este segmento autorice un reajuste de hasta 3,81 % a partir de abril en los precios de los medicamentos.

El segmento de la vivienda también registró una subida del 0,63 % en abril, influenciada por la bombona de gas, que aumentó un 3,74 %, y la energía eléctrica residencial, que también lo hizo, un 0,72 %.

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A pesar de que el transporte registró una desaceleración intermensual (del 1,64 % de marzo al 0,06 % en abril) gracias a la caída de 14,45 % de los pasajes aéreos, los combustibles aumentaron un 1,80 %, con la gasolina como el producto de mayor peso individual en el índice.

Pese a que el alza se moderó, pasando del 4,59 % de marzo al 1,86 % en abril, la gasolina tuvo un impacto de 0,10 puntos porcentuales en el índice del mes pasado.

El Banco Central de Brasil, que sigue de cerca la evolución de la inflación, decidió recortar medio punto porcentual la tasa de interés en sus últimas dos reuniones, hasta el 14,50 % anual.

Sin embargo, la incertidumbre en torno a la extensión y duración del conflicto en Oriente Medio crea dudas sobre si la institución mantendrá los recortes en sus próximas reuniones.

Para este año, las expectativas de inflación se sitúan en torno al 4,91 %, por encima de la meta impuesta por el Emisor, que es del 3 % con un margen de tolerancia de un punto y medio porcentual, según datos del informe semanal Focus del Banco Central, que resume las expectativas del mercado financiero.