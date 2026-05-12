La OTAN pide a sus miembros más gasto en defensa ante presiones de Rusia y China

"Necesitamos sociedades fuertes, defendidas por fuerzas militares fuertes, porque vivimos en un mundo más peligroso. Rusia continúa librando una guerra de agresión contra Ucrania. China se está volviendo más decidida. Y nuestra vecindad del sur es volátil", afirmó desde Podgorica.

En una rueda de prensa junto al primer ministro montenegrino, Milojko Spajic, Rutte aseguró que los miembros de la OTAN "deben invertir más en defensa, aumentar la producción en defensa y fortalecer el apoyo a Ucrania".

Además, el secretario general de la Alianza alertó de que "hay elementos que intentan arrastrar a los Balcanes Occidentales hacia el pasado. Quieren interrumpir el progreso y desestabilizar la región".

En ese sentido, prometió que la OTAN está comprometida a contrarrestar cualquier actividad maliciosa en su territorio.

Rutte agradeció a Montenegro, miembro de la OTAN desde 2017, que esté gastando ya en defensa el 2 % de su PIB.

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También adelantó que en la cumbre de Ankara, que reunirá a los jefes de Estado y Gobierno los próximos 7 y 8 de julio, la Alianza demostrará que está cumpliendo y "brindando seguridad a mil millones de personas a ambos lados del Atlántico".