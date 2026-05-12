La UE incentiva su producción de fármacos esenciales para no depender de China e India

El pacto, cerrado de madrugada, aspira a incrementar en Europa la producción de este tipo de medicamentos y a diversificar los proveedores para no depender únicamente de los asiáticos, que hoy en día dominan el mercado, en un contexto de mayor conflictividad global.

El reglamento establece nuevos requisitos a la contratación pública de medicamentos esenciales, obligando a las autoridades nacionales a fomentar la diversificación de proveedores en la cadena de suministro, de tal manera que el precio no sea el único criterio de adjudicación.

Además, podrán incentivar la producción europea de los fármacos sobre los que existe una alta dependencia de un único país y para impulsar la fabricación en Europa se fijan las bases para crear "proyectos industriales estratégicos", una medida que obliga a las empresas que reciban financiación pública a suministrar los fármacos a la UE, entre ellos, los que sirvan para el tratamiento de enfermedades raras.

El acuerdo también faculta a la Comisión Europea a realizar compras conjuntas de medicamentos si se lo piden cinco Estados miembros, una medida que pretende ganar poder de negociación ante las farmacéuticas para reducir el precio de los fármacos.

El pacto también incentiva a los gobiernos a intercambiar información sobre sus planes de acopio de medicamentos esenciales para evitar que las medidas de contingencia de un país afecten al resto, como ocurrió al inicio de la pandemia de coronavirus con la compra de mascarillas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Ese es un hito importante para evitar la escasez de medicamentos, fortalecer la fabricación de la UE y construir cadenas de suministro farmacéutico más resistentes", dijo el comisario europeo de Sanidad, Oliver Várhelyi, en redes sociales.

En la misma línea, el eurodiputado Tomislav Sokol, ponente del reglamento en la Eurocámara, señaló que el pacto sitúa "los intereses de los pacientes en el centro de todo, reforzando la resiliencia de Europa e impulsando la competitividad de nuestro sector farmacéutico".

También la Asociación Europea de Consumidores (BEUC), celebró el acuerdo, por considerar que ayuda a "prevenir la escasez de tratamientos esenciales en farmacias y hospitales", según dijo el director general de la organización, Agustín Reyna, en un comunicado.