Laverty, en Cannes: da vergüenza que Hollywood vete a Sarandon o Bardem por defender Gaza

"Cannes tiene un póster maravilloso", dijo Laverty en referencia a la imagen del filme 'Thelma y Louise' que protagoniza este año el cartel oficia del festival.

El guionista empezó a hablar cuando ya se había acabado la rueda de prensa del jurado y los periodistas ya estaban levantándose de sus asientos.

"¿No es fascinante ver cómo algunos, como Susan Sarandon (una de las protagonistas del filme y del cartel), Javier Bardem y Mark Ruffalo, son vetados por sus opiniones en contra del asesinato de mujeres y niños en Gaza?", afirmó el guionista de la mayoría de las películas de Ken Loach.

"¡Debería darle vergünza a la gente de Hollywood que hace eso! Todo mi respeto y mi total solidaridad. Son lo mejor de nosotros, los admiro", agregó.

Poco antes, Laverty ya había expresado sus sentimientos contradictorios por el hecho de estar en Cannes en un momento como el actual.

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"Cannes nos ha dado muchísimo, sobre todo en estos tiempos tan oscuros —como dijo Shakespeare, cuando los locos guían a los ciegos— con el genocidio en Gaza y la violencia sistemática", señaló el guionista.

Por ello, aseguró que se sintió "noqueado" cuando le ofrecieron participar en un festival como Cannes, lleno de "contradicción, matices y belleza".