Lula revoca un impopular impuesto sobre pequeñas compras internacionales

La cancelación del tributo del 20 % sobre el valor de las compras de hasta 50 dólares llega a menos de cinco meses de unas elecciones presidenciales para las cuales Lula enfrenta cada vez más dificultades.

El viceministro de Hacienda, Rogério Ceron, explicó durante el acto en Brasilia que la revocación del impuesto busca ayudar a los más pobres.

"Va a beneficiar a la población más vulnerable que usa esas plataformas para adquirir productos que utiliza en el día a día", declaró.

El impuesto, conocido entre los brasileños como la "tasa de las camisetas", fue establecido por ley en agosto de 2024, con el objetivo de fortalecer a la industria brasileña ante la competencia internacional.

Sin embargo, el impuesto fue mal recibido por buena parte de la población, que vio cómo las compras hechas en plataformas como Shein o Shopee se encarecían repentinamente.

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La oposición derechista al Gobierno de Lula ha criticado los aumentos de impuestos y es probable que el candidato presidencial Flávio Bolsonaro, principal rival del mandatario, haga hincapié en este tema a medida que se acercan los comicios de octubre.