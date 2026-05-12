Macron asegura que la situación del hantavirus "está bajo control" en Francia

"El Gobierno ha tomado las decisiones correctas. La situación está bajo control, bajo su autoridad, gracias a nuestros profesionales sanitarios, a quienes quiero agradecer nuevamente", subrayó Macron en Nairobi durante una rueda de prensa al término de la Cumbre África Adelante entre Francia y el continente africano.

El presidente señaló que "se ha implementado un protocolo extremadamente riguroso para todos los casos y contactos, teniendo en cuenta toda la información disponible para los científicos y siendo sumamente cautelosos tanto con los periodos de incubación como con los riesgos en las primeras etapas de la infección".

"En base a esto, el Gobierno cuenta sin duda con uno de los protocolos más exigentes, como España y algunos otros, lo cual es positivo", enfatizó el jefe de Estado.

Macron incidió en que el hantavirus "es un virus conocido, cuyas características son diferentes a las que experimentamos con la COVID-19", y destacó que "ahora es importante que exista una verdadera coordinación europea" en cuanto a protocolos.

"Creo que debemos avanzar hacia los estándares más exigentes que se han definido a muy corto plazo, y que la Organización Mundial de la Salud puede coordinar todo esto adecuadamente en las próximas etapas —movilización, vigilancia, altos estándares—, pero continuando avanzando a la luz de la ciencia", añadió.

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La ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist, informó este martes de que la ciudadana francesa que dio positivo por hantavirus de tipo Andes permanece hospitalizada en estado "grave" en cuidados intensivos.

Otros cuatro franceses repatriados junto a ella por el brote registrado en el crucero MV Hondius evolucionan favorablemente y han dado negativo, según la ministra.

Paralelamente, las autoridades francesas identificaron 22 casos de contacto, que están ingresados o están en camino de serlo para un periodo mínimo de quince días.

El primer ministro, Sébastian Lecornu, decretó medidas excepcionales de hospitalización y aislamiento para todos los contactos identificados; y pidió una coordinación internacional "más estrecha" para "romper las cadenas de transmisión" del hantavirus.

El origen de los contagios está vinculado al crucero MV Hondius, que partió el pasado 1 de abril desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde, y durante la travesía registró un brote de hantavirus, que ha causado tres muertos, hasta el momento.

Un pasajero neerlandés falleció el 11 de abril, mientras su esposa llegó con síntomas a la isla británica de Santa Elena -Atlántico sur- y tomó un vuelo de evacuación médica hacia Johannesburgo (Sudáfrica), donde murió el día 26 de ese mes en un hospital.

Una segunda mujer, de nacionalidad alemana, murió el 2 de mayo, cuatro días después de comenzar a presentar síntomas de neumonía.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó a España que acogiera al buque para la evacuación de los pasajeros y tripulantes y, tras su aceptación, la operación se llevó a cabo en el puerto de Granadilla, en la isla atlántica de Tenerife, y finalizó este lunes.

El hantavirus suele transmitirse a humanos por el contacto directo con la orina o excremento de los roedores, aunque la OMS confirmó que a bordo del crucero se detectó la cepa Andes, que en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.