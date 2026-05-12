Macron defiende una "mejor representación" de África en organismos financieros y la ONU

"Solo hay un continente que debe ser respetado como tal y que debe liderar esta agenda (de cambio). Esto implica, precisamente, que estemos a su lado para tener una mejor representación en los organismos financieros y de la ONU", afirmó Macron en la inauguración de la segunda y última jornada de la Cumbre África Adelante.

"Francia defiende esta agenda de una África presente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", subrayó el mandatario francés en el Centro Internacional de Convenciones Kenyatta, donde copreside la cumbre con su homólogo keniano, William Ruto.

Macron recordó que "hace unos años luchamos para que la Unión Africana (UA) tuviera un asiento permanente en el G20 (grupo de países avanzados y emergentes), y lo conseguimos".

El líder francés abogó por una UA con "mayor capacidad y movilización para defender operaciones de paz y seguridad y que, en estrecha colaboración con las Naciones Unidas, pueda desarrollar sus propios esfuerzos de mediación, capacitándola para construir soluciones que garanticen la paz y la seguridad".

Europa -argumentó- debe apoyar a la Unión Africana para "ayudar a financiar estas soluciones".

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Los desafíos que enfrentan África y Europa "son los mismos: queremos paz, prosperidad y soberanía", enfatizó.

"Europa ha luchado por ellas. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa construyó la Unión Europea, primero para lograr la paz y luego un mercado común para alcanzar la prosperidad. Y hoy, la agenda europea es de autonomía, una agenda estratégica para evitar la dependencia", explicó.

Macron aseguró que la UE no depende "ni de la dominación china ni de la estadounidense" y busca "un punto intermedio que respete el derecho internacional" y crea en el "orden multilateral" y el "libre comercio".

"El desafío es exactamente el mismo que en África. África anhela paz, prosperidad, independencia y, en última instancia, la alianza que visualizamos para esta cumbre", concluyó.

La Cumbre África Adelante es la primera de este tipo que acoge un país anglófono desde que empezaron estas reuniones en 1973, y cuenta con la asistencia de una treintena de jefes de Estado y Gobierno africanos.

La primera jornada, que tuvo lugar el lunes en la Universidad de Nairobi, se centró en un foro de negocios, en asuntos culturales y en el deporte.

Esta segunda jornada acoge una sesión política e institucional con los líderes africanos, que abordarán asuntos como paz y seguridad, reforma de la arquitectura financiera internacional, transición energética o tecnología digital e inteligencia artificial.

Tras perder influencia en sus excolonias africanas, Francia busca en esta cumbre nuevas alianzas estratégicas con África, más allá de su tradicional esfera de influencia francófona.