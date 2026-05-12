Madonna presentará en Tribeca una obra musical sobre su nuevo disco 'Confessions II'

El proyecto, que lleva el mismo nombre de la producción musical y se presentará en el teatro Beacon, es descrito por el festival como "una ambiciosa obra visual", de más de diez minutos, construida en torno a las seis primeras canciones del álbum, que incluyen 'I Feel So Free' y 0Bring Your Love0, junto a Sabrina Carpenter.

'Confessions II', dirigido por David Toro y Solomon Chase, "entrelaza secuencias musicales interconectadas en una experiencia cinematográfica inmersiva". Tras la presentación, la artista conversará con los directores, según un comunicado.

"Una película que da fisicalidad a la música, 'Confessions II' vive en la tensión entre el control y la entrega, entre ser visto y desaparecer entre la multitud. Cada canción se desarrolla a lo largo de seis capítulos, cada uno un thriller sensual, una ilusión de baile, un sueño febril épico", destacó el festival.

La nota agrega que, al igual que el álbum, la obra difumina la distinción entre las canciones, "construyendo narrativas cósmicas que siguen una lógica onírica retorcida"; y que, el resultado es un viaje trascendental que catapulta al espectador a través de una noche de desenfreno que se recuerda no por lo que ocurrió, sino por cómo se sintió.

En abril pasado, la cantante anunció que el 3 de julio lanzará su nuevo álbum, 'Confessions on a Dance Floor: Part II', continuación de su disco de 2005 y que supone su regreso a la discográfica Warner y a la música de pista de baile.

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Madonna indicó, en esa oportunidad, que cuando empezó a trabajar con el productor Stuart Price en esta producción, su manifiesto era: "Debemos bailar, celebrar y orar con nuestros cuerpos".

Según el comunicado de Tribeca, la obra musical llevará al espectador a revisitar los "santuarios" en la carrera y vida de Madonna: privacidad y publicidad, duelo y catarsis, intimidad y comunión, fanatismo y colaboración y la pista de baile.

"Madonna lleva décadas demostrando que la reinvención es un arte en sí misma", indicó la cofundadora del festival, Jane Rosenthal, quien agregó que 'Confessions II' es una experiencia "inmersiva, provocadora y totalmente actual, que evoca la mitología nocturna que solo ella podría crear".