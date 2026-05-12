Muere durante un entrenamiento un miembro de las fuerzas especiales de la policía alemana

"Los primeros resultados de la investigación apuntan a un accidente", explicaron en un breve comunicado.

Los hechos ocurrieron el lunes por la noche en el campo de maniobras de Putlos, cerca de la ciudad de Oldenburg, y las autoridades inmediatamente emprendieron las pesquisas necesarias para esclarecer el suceso, recabando pruebas e indicios.

De acuerdo con el diario Bild, la víctima era un miembro del cuerpo de élite GSG9 -una unidad que se activa en caso de ataques terroristas, secuestros con rehenes y similares- que estaba estacionado en Neustadt.

A finales del año pasado, un soldado alemán resultó herido grave en Erding (sur) al recibir accidentalmente un disparo de un policía durante unas maniobras.