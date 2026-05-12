Noruega aumenta 30 % previsión de ingresos de petróleo y gas por guerra en Oriente Medio

Las nuevas estimaciones apuntan ahora a unos ingresos de 721.100 millones de coronas noruegas (unos 67.000 millones de euros).

Noruega se convirtió a finales de 2022 en el principal proveedor de gas de la Unión Europea (UE), cubriendo entre el 30 y el 40 % de la demanda, en sustitución de Rusia, después de la invasión rusa de Ucrania.

Este país nórdico gestiona los ingresos del petróleo y del gas a través de un fondo, considerado el mayor fondo soberano del mundo, que es usado para financiar las pensiones y del que se destina cada año una parte a los presupuestos

Las reglas de funcionamiento del fondo, que gestiona un banco público, establecen que el gobierno puede usar como máximo el 3 % de su valor en los presupuestos anuales, aunque esa barrera se ha incumplido en el pasado durante la crisis financiera de 2008 y la derivada de la pandemia de coronavirus.

El Gobierno laborista noruego destinará este año 579.000 millones de coronas (unos 53.000 millones de euros) del fondo a los presupuestos, un 2,7 % de su valor.