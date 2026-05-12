Oliver: Las agencias de prensa son el antídoto contra el periodismo extremo

Oliver ha hecho estas manifestaciones en la clausura del curso 2025-26 del Máster en Periodismo de Agencia que imparten la Universidad Carlos III de Madrid y la Agencia EFE, a través de su Escuela de Periodismo, en un acto celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).

“Escribimos para todos, servimos a la sociedad en su conjunto, con un lenguaje estricto y con rigor, esa es nuestra misión. Se dice que somos aburridos en la escritura, pero tiene que ser así. Somos el antídoto contra el periodismo demasiado extremo”, ha asegurado Oliver, dirigiéndose a los 16 alumnos del máster, procedentes de España, Colombia, México y Venezuela.

Oliver ha destacado que el periodismo de agencia no es igual que el de otros medios, que tiene que ser estricto y que en él no cabe el “activismo”. Asimismo ha asegurado que tiene futuro y "seguirá acompañando a la humanidad”.

“Somos los grandes proveedores de información y esta tiene que ser de gran calidad, por ello es necesario hacer un uso riguroso del lenguaje, teniendo en cuenta el uso de la palabra adecuada, según el sitio y la sensibilidad de la misma en ese lugar”, ha subrayado Oliver.

EFE está presente en toda América Latina y Oliver ha señalado que hay que tenerlo en cuenta a la hora de escribir una noticia en español y usar una palabra en función del significado diferente que puede tener según el país.

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En la clausura han participado Pilar Carrera, directora del máster; Carlos Gosch, director de la Escuela de Periodismo de EFE, y Juan Torres, de la Fundación Carolina, que beca a tres estudiantes hispanoamericanos para esta maestría.

Gosch ha resaltado que esta jornada “es la crónica de los meses en los que han aprendido que una historia se cuenta desde todos los ángulos y todos los formatos” y ha recordado al alumnado que "ninguna noticia espera, el que llega tarde se la pierde”.

En nombre del alumnado, Marta Donat Dura, delegada del curso, ha afirmado que en estos meses han aprendido lo que es la "rapidez, rigor y veracidad" en un periodista, "además de ser los primeros, pero sobre todo, hacerlo bien”.

A partir del 1 de junio, los 16 alumnos realizarán prácticas remuneradas durante seis meses en la sede central de EFE, en Madrid y en la delegación nacional de Asturias, así como en las internacionales de Bruselas, Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile, Miami, El Cairo, Rabat y Nairobi.