Palestinos marchan en Ramala 78 años después de la 'Nakba':"Seguimos sin un Estado propio"

"El mundo debe recordar nuestra tragedia y que los palestinos siguen viviendo sin un Estado propio", declaró a EFE Muhamad, un profesor jubilado y refugiado palestino cuyos padres se vieron forzados a irse en 1948 de un pueblo próximo a las localidades de Lod y Ramle (hoy pueblos mixtos en el centro de Israel) a Jerusalén, y posteriormente al campo de refugiados de Shuafat.

Esta marcha se produce tres días antes de la fecha oficial en recuerdo de la Nakba, el próximo 15 de mayo, un día después de la declaración de independencia de Israel.

Los asistentes portaban banderas palestinas, pancartas con consignas sobre el derecho al retorno y grandes llaves de cartón, símbolo de las viviendas que tuvieron que abandonar hace 78 años. Muchos llevaban 'kafiyas', los tradicionales pañuelos palestinos de cuadros blancos y negros, y banderas negras en señal de duelo.

"Hoy estamos aquí para reafirmar el derecho al retorno y a la compensación para el pueblo palestino después de 78 años", afirmó a EFE Sahar Majdube, líder del grupo de 'scouts' femeninas del Ministerio de Educación palestino, quien aseguró que la conmemoración llega mientras los palestinos continúan enfrentando "desplazamiento y genocidio".

Majdube agradeció además el apoyo internacional a la causa palestina, "incluido el del pueblo español", y sostuvo que los palestinos permanecen "unidos" con la esperanza de regresar sus "hogares, pueblos y ciudades".

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La conmemoración de este año precede, además, al denominado Día de Jerusalén que tendrá lugar este jueves, y con el que Israel recuerda la toma y ocupación militar de Jerusalén Este tras la guerra de 1967.

La jornada suele estar marcada por marchas de nacionalistas y colonos israelíes, especialmente en la Ciudad Vieja de Jerusalén Este, y ha derivado en años anteriores en enfrentamientos entre palestinos y fuerzas israelíes, además de denuncias por consignas racistas contra la población palestina.