Parlamentario iraní dice que Irán podría enriquecer uranio al 90 % si es atacado de nuevo

“Una de las opciones de Irán en caso de un nuevo ataque podría ser el enriquecimiento al 90 %”, dijo en X el político conservador.

“Lo evaluaremos en el Parlamento”, aseguró.

El mayor nivel al que Irán ha enriquecido hasta el momento es al 60 %, de los cuales tiene 440 kilos en paradero que no está claro tras los ataques israelíes y estadounidenses contra sus instalaciones nucleares el pasado junio y en la actual guerra.

Desde los ataques del pasado junio, la República Islámica no enriquece uranio por los daños sufridos en sus instalaciones nucleares.

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos se encuentran encalladas después de que Teherán rechazase la última propuesta de paz estadounidense por considerarla “unilateral e irracional”.

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Al mismo tiempo estableció sus propias condiciones para poner fin al conflicto: reconocimiento de su soberanía de Ormuz, pago de reparaciones, liberación de activos bloqueados, levantamiento de las sanciones y fin del conflicto en Líbano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó la propuesta iraní de "pedazo de basura” y advirtió que el alto el fuego con Irán vigente desde el 8 de abril es "increíblemente frágil”.