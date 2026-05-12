Parlamento de Venezuela respalda acciones legales en disputa territorial con Guyana

El acuerdo, presentado por el diputado chavista José Vielma Mora en una sesión ordinaria transmitida por el canal estatal ANTV, ratifica el "respaldo absoluto" del Parlamento a "todas" las acciones emprendidas por el Gobierno en el "marco de la defensa integral" de su soberanía.

Asimismo, acuerda que la AN coadyuve en la estrategia jurídica y diplomática que el Estado venezolano despliega ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), al tiempo que exhorta a los venezolanos a mantener la unidad nacional en torno a esta "causa justa" que trasciende cualquier diferencia política.

Durante el debate el diputado opositor Luis Emilio Rondón dijo que esta disputa territorial ha unido a todo el país, lo que consideró una "buena señal" para Venezuela.

El legislador reconoció que Venezuela no rescatará los 169.000 kilómetros que conforman el Esequibo, rico en recursos naturales, porque el Acuerdo de Ginebra de 1996 establece que se llegue a un acuerdo satisfactorio para ambas partes por lo que, sostuvo, "hay que hacer concesiones".

Por su parte, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, indicó que si Guyana ve que los venezolanos están unidos "no van a tener más remedio que cumplir con la ley".

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Rodríguez señaló que el Acuerdo de Ginebra busca llegar a un arreglo satisfactorio para ambas partes e indicó que un tribunal no logrará esto, al asegurar que en esa instancia "siempre se decide a favor o en contra de una de las partes".

El lunes, la presidenta encargada de Venezuela calificó de "absurdo antijurídico" el caso territorial que enfrenta a Guyana y Caracas ante la CIJ por la región del Esequibo y la validez del Laudo Arbitral de 1899, que fijó la frontera de Venezuela con la entonces Guayana Británica.

En una intervención ante el máximo tribunal de las Naciones Unidas, Rodríguez señaló que "ninguna sentencia de esta Corte sobre la controversia territorial brindará una solución definitiva aceptable para ambas partes" y advirtió que solo conducirá a "preservar la diferencia y llevaría a las partes a atrincherarse en sus respectivas posiciones alejándolas del arreglo práctico".

El litigio se remonta a marzo de 2018, cuando Guyana presentó una demanda ante la CIJ para que declare la "validez jurídica y el efecto vinculante" de ese laudo, así como el carácter definitivo de la delimitación fronteriza. Caracas declaró el laudo nulo en 1962 al considerar que estuvo rodeado de supuestas irregularidades.

Venezuela ha reiterado en diversas ocasiones que no reconocerá el fallo que emita la CIJ.