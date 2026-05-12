Petrobras mira hacia México y Venezuela para aumentar sus reservas de petróleo

La presidenta de la mayor empresa de Brasil, Magda Chambriard, aseguró en una rueda de prensa que Petrobras está negociando asociaciones para operar en México y que estudia inversiones en Venezuela ante el nuevo régimen petrolero en el país vecino.

"Las exploraciones internacionales que estamos concentrando en África, también vamos a hacerlas en México y muy probablemente en Venezuela", afirmó.

La ejecutiva, que recientemente se reunió en México con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que la empresa ya inició conversaciones con el Gobierno de ese país para evaluar oportunidades de exploración y producción de petróleo tanto en aguas profundas del Golfo de México como en campos maduros.

También, agregó que Petrobras tiene gran experiencia en la explotación de crudo en aguas profundas y que puede ofrecerle sus amplios conocimientos a la mexicana Pemex.

Según Chambriard, Petrobras también tiene intereses en negocios con gas natural en México ya que se trata de un elemento estratégico para Braskem, la mayor petroquímica de América Latina, de la que Petrobras tiene un 46 % de participación y que tiene plantas tanto en Brasil como en México.

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La presidenta de la estatal, que tiene acciones negociadas en las bolsas de São Paulo, Nueva York y Madrid, agregó que Petrobras enviará nuevos equipos negociadores a México para profundizar las conversaciones sobre sus posibles negocios en ese país.

La ejecutiva afirmó igualmente que Petrobras evalúa posibles inversiones en Venezuela luego de que, con el cambio de Gobierno en el país vecino, cambiara también el régimen petrolero en una de las naciones con mayores reservas de hidrocarburos en el mundo.

"Por ahora lo que estamos haciendo es evaluando las condiciones en Venezuela y su nueva legislación. Pensábamos que para ir a Venezuela tendríamos que hacerlo con una empresa constituida en Estados Unidos, pero nos enteramos que eso ya no es necesario y que las empresas brasileñas no están vetadas", afirmó.

Chambriard agregó que, por sus anteriores operaciones y sus asociaciones con PDVSA, Petrobras ya tiene conocimiento de las riquezas del país vecino.

"En un pasado reciente estudiamos Venezuela y por eso tenemos un juicio de valor listo sobre los activos venezolanos, pero el próximo paso es entender un poco más la (nueva) legislación para ver cómo podremos actuar de forma consistente", afirmó.