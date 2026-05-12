Philip Davis busca la reelección como primer ministro en elecciones generales de Bahamas

Desde las 06.00 hora local (10.00 GMT) las escuelas de votación arrancaron el proceso que por primera vez en la historia de Bahamas usará tarjetas de votación biométricas.

Davis, del gobernante Partido Liberal Progresista (PLP, en inglés), intentará revalidar el máximo puesto gubernamental desde que ganó las elecciones generales el 16 de septiembre de 2021, cuando obtuvo 32 de los 39 escaños.

Los restantes 7 escaños los logró el Movimiento Nacional Libre (FNM, en inglés).

Durante el mitin masivo del PLP, Davis prometió reformas radicales si resultaba reelegido, incluyendo ampliación de la vivienda asequible, mayor acceso a la atención médica, nuevos programas de capacitación y agilización de los permisos para emprendedores y promotores inmobiliarios.

No obstante, el líder del FNM, Michael Pintard, aseguró a sus seguidores que el PLP ha traicionado la confianza pública, por lo que Davis debe ser removido de su puesto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Igualmente, Pintard se comprometió a afrontar la corrupción pública y afirmó que el PLP le ha mentido repetidamente a los electores.

Para la consulta de este martes hay 41 escaños en juego, dos más que los que hubo en las elecciones anteriores.

De los 41 escaños, 25 constituyentes se encuentran en New Providence, mientras que Grand Bahama cuenta con cinco y los restantes 11 se alojan en las Family Island, donde algunos distritos cubren algunas islas y cayos.

Además, Bahamas estrenará el uso de votación biométrica para modernizar el sistema electoral, según el Gobierno.

Sin embargo, el opositor FNM asegura que este proceso tiene la intención de robarse las elecciones.

El proceso electoral será vigilado por varios observadores, incluyendo equipos de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Por otra parte, el partido Coalición de Independientes (COI) buscará retar a los otros dos principales colectivos políticos de Bahamas enfocándose en empoderar a los bahamenses, luchar contra la corrupción y tener un control más estricto en la inmigración.

Analistas políticos han dicho que a diferencia de las elecciones anteriores, será muy difícil que si Davis es reelegido sus reformas sean totalmente apoyadas, entre ellas, la expansión de vivienda asequible, aumentar las protecciones a los inquilinos, ampliar el acceso a la salud y aprobar nuevos y rápidos programas para desarrolladores.

Davis, por su parte, indicó que su posible reelección ayudará al Programa de Educación Nacional de Bahamas, con un impacto directo a 25.000 jóvenes.

Los colegios electorales clausurarán a las 18.00 hora local (22.00 GMT) para luego empezar la suma de votos.

Bahamas, una antigua colonia británica que se independizó en 1973, sigue siendo una monarquía parlamentaria con el rey Carlos III como jefe de Estado.