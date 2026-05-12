Polonia pide explicaciones a EE. UU. sobre visado concedido a exministro prófugo

El portavoz del Ministerio, Maciej Wewiór, informó hoy a la agencia PAP sobre el requerimiento enviado a Washington para esclarecer cómo el político, que con anterioridad se había refugiado en Hungría, logró cruzar la frontera estadounidense sin un pasaporte polaco válido.

"Hemos enviado una nota a la Embajada de Estados Unidos, indicando que el 10 de mayo de 2026 se tuvo conocimiento de que el sospechoso se encontraba en Estados Unidos", afirmó Exteriores.

"En ella, solicitamos amablemente que nos faciliten información sobre los fundamentos legales y fácticos de la entrada de Zbigniew Ziobro a Estados Unidos, incluyendo el documento de viaje que le permitió cruzar la frontera y la fecha de su ingreso", agregó.

Asimismo, Wewiór recalcó que la postura del Gobierno del primer ministro Donald Tusk se resume en "que ese ciudadano (polaco), que debe enfrentar 26 cargos judiciales, regrese a Polonia".

Ziobro, exministro de Justicia y fiscal general bajo el anterior Gobierno liderado por el ultraconservador partido Ley y Justicia (PiS), está acusado de 26 delitos que incluyen dirigir una organización criminal y la malversación de fondos públicos.

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Dado que su pasaporte fue revocado en diciembre de 2025, las autoridades polacas sospechan que utilizó un "pasaporte de Ginebra" (documento para refugiados) otorgado por Hungría como medio para obtener un visado estadounidense.

Por su parte, el ministro de Justicia polaco, Waldemar Żurek, confirmó el lunes que ya se están iniciando los trámites para solicitar su extradición formal a Estados Unidos.

El propio Ziobro confirmó el pasado domingo, en una entrevista con la cadena Telewizja Republika, que se encontraba en Estados Unidos tras abandonar Hungría, donde huyó a finales de 2025 y donde le fue concedido asilo político bajo la anterior administración de Viktor Orbán.

Su salida hacia Norteamérica coincidió con la toma de posesión del nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar, quien había prometido tramitar su extradición de forma inmediata.