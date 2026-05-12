Presidente colombiano insiste en que Ecuador es el país del mundo que exporta más cocaína

"Ecuador lamentablemente, porque eso no es para reírse, se ha convertido en el país de mayor exportación de cocaína del mundo, con cocaína peruana y también con cocaína colombiana", afirmó el mandatario durante una entrega de obras en el municipio Timbío, en el departamento del Cauca (suroeste).

El pasado 3 de mayo, en un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Petro dijo que "Ecuador se convirtió en el mayor exportador del mundo de cocaína y tiene una tasa de homicidios que es el doble de Colombia", lo que atribuyó a vínculos "entre política, poder y narcotráfico" en el país vecino.

En su discurso de hoy, el presidente colombiano volvió a referirse a "la articulación de políticos corruptos del Ecuador y las mafias" como responsable del creciente tráfico de drogas en ese país.

El mandatario añadió que hay una "relación de los políticos con poder en Ecuador y el narcotráfico más poderoso que existe en el mundo, que es el de la junta del narcotráfico", una mafia que, según ha dicho en varias ocasiones, dirige sus negocios criminales desde Dubái.

Las tensiones entre los dos países se han intensificado en los últimos meses por los cruces de acusaciones entre Petro y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, por el manejo del narcotráfico y la seguridad en la frontera común de 586 kilómetros.

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Por esas diferencias en materia de seguridad fronteriza, el Gobierno de Ecuador anunció en febrero la imposición de un arancel inicial del 30 % a varios productos colombianos, medida que amplió de forma escalonada hasta alcanzar el 100 % para un amplio grupo de bienes, lo que provocó una guerra arancelaria entre los vecinos.

A eso se han sumado otras divergencias por comentarios políticos de lado y lado que llevaron a los dos gobiernos a llamar a consultas el mes pasado a sus embajadores en Bogotá y Quito.