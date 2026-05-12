Presidente de Portugal veta proyecto de reforma del código penal para retirar nacionalidad

El jefe del Estado realizó el anuncio en un comunicado publicado en la web de la Presidencia de la República, donde recordó que toma esta decisión debido a que "el Tribunal Constitucional, en el contexto de una revisión preventiva, se pronunció sobre la inconstitucionalidad" de varias de las normas incluidas en el documento.

El mandatario hacía referencia al veredicto del TC hecho público el pasado 8 de mayo, cuando los magistrados declararon que varios puntos de la reforma eran inconstitucionales y que no respetan los principios de igualdad y proporcionalidad recogidos en la Carta Magna.

En este documento, se incluía la posibilidad de que se pudiera retirar el pasaporte portugués a aquellas personas que, siendo nacionales de otro Estado, sean condenadas a penas de prisión de cinco o más años por delitos contra la vida, la integridad física o infracciones terroristas, entre otros, cometidos en los quince años posteriores a la naturalización.

Esta es la segunda ocasión en la que el TC se pronunciaba en contra de esta reforma: el 15 de diciembre pasado, también por unanimidad, había declarado inconstitucional la primera versión del documento, aprobado también por la derecha y extrema derecha.

El nuevo documento fue aprobado en el Parlamento portugués el 1 de abril con el apoyo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) y el ultraderechista Chega, entre otros partidos de derecha.

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Tras su aprobación, el Partido Socialista (tercera fuerza política en el Parlamento) había anunciado que iba a remitir este documento al Tribunal Constitucional para que lo revisara.