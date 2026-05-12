Puerto canario de Granadilla retoma su actividad, ya desinfectado tras partir el Hondius

La desinfección finalizó dos horas después de haber evacuado al último pasajero del buque, informó a EFE el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez.

La desinfección se ha realizado tanto sobre la propia infraestructura como a los barcos que interactuaron con el MV Hondius, detalló Suárez.

Asimismo, se han retirado los contenedores de basura donde se depositaron los equipos de protección que utilizó el personal que trató con los cruceristas que pasaron por el muelle, frente al que el barco estuvo fondeado desde primera hora de la mañana del domingo y donde atracó ayer menos de una hora, debido al mal tiempo, antes de partir rumbo a Países Bajos.

El crucero fondeó frente al puerto de Granadilla la madrugada del domingo y los pasajeros y tripulantes fueron sacados en lanchas hasta tierra, donde tomaron autobuses que los llevaron al aeropuerto Tenerife Sur, a escasa distancia, y donde los esperaban aviones para repatriarlos a sus respectivos países, operación que se llevó a cabo entre el domingo y el lunes.

Una vez acabado el traslado de las personas y la limpieza, hoy martes se ha retomado la actividad habitual de este muelle, que tiene un uso industrial.

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El crucero había partido el pasado 1 de abril desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde, y durante la travesía se produjo un brote de hantavirus, que ha causado tres muertos, hasta el momento.

La OMS solicitó a España que acogiera al buque para la evacuación de los pasajeros y tripulantes, y tras su aceptación, la operación se llevó a cabo coordinada por la OMS y el Gobierno español.