SNCF y CFF trabajan en una conexión ferroviaria directa de Londres a Suiza

En un comunicado fechado este martes, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles de Francia (SNCF) y los Ferrocarriles Federales Suizos (CFF) indicaron que han firmado con Eurostar, filial de la primera, un protocolo de acuerdo con vistas a concretar esa conexión, que uniría la capital británica con Ginebra en 5 horas y 30 minutos, con Basilea en 5 horas y con Zúrich en 6 horas.

Las empresas señalaron que Londres es el primer destino de los vuelos desde Suiza y que existe "una fuerte demanda por parte de los clientes para una conexión ferroviaria directa hacia el Reino Unido", basándose en informes que consideran que esos enlaces podrían responder a las necesidades del mercado y a las expectativas de los viajeros internacionales.

Una vez suscrito este protocolo de acuerdo, la siguiente etapa consiste en analizar los horarios potenciales y las condiciones de explotación, a partir de las cuales se definirán las fases y los hitos para la eventual creación de esa conexión en un horizonte que no se precisa.

Eurostar opera varias líneas internacionales entre el Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos y Alemania.

En marzo, la SNCF y CFF formalizaron un pacto para ampliar su cooperación con nuevas líneas europeas desde Suiza, que se vendrían a añadir a las que ya tienen con la marca TGV Lyria, que ofrece 18.000 plazas diarias en 17 trayectos de ida y vuelta entre Suiza y Francia.