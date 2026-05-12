Tributo a Del Toro y a El laberinto del fauno en Cannes con un llamamiento a la esperanza

"Podemos darnos al amor o al miedo. Nunca, nunca, nunca hay que darse al miedo", señaló Del Toro (Guadalajara, 1964), tras recordar lo extremadamente difícil que fue para él sacar adelante aquel proyecto.

La película, restaurada en 4K, sirvió para abrir la sección Cannes Classics del festival de la Costa Azul francesa -un apartado dedicado a celebrar la historia del cine y del propio certamen- solo unas horas antes de la gran ceremonia inaugural, que tendrá lugar esta noche con desfile de estrellas por la alfombra roja y con el neozelandés Peter Jackson como protagonista para recoger una Palma de Oro de Honor.

'El laberinto del fauno' sirvió de aperitivo a esa puesta de largo invocando una idea de cine clásico "renovada", según explicó el delegado general del festival, Thierry Frémaux, al presentar la proyección, ya que la película solo tiene dos décadas pero ya forma parte de la historia del cine.

En 2006, este título fue el último de la competición oficial en ser mostrado y recibió 23 minutos de ovación, algo que casi se repite este lunes con el público del auditorio Debussy del Palacio de Festivales en pie para recibir a Del Toro.

"Fue el último hace 20 años y es el primero este año", comentó Frémaux.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Fue la última y todo el mundo se había ido, y ahora todo el mundo está todavía llegando", le recriminó entre risas el oscarizado director mexicano.

Con emoción, el realizador de títulos como 'La forma del agua' (2017) rememoró que todo estaba en contra para hacer esta historia sobrenatural ambientada en los años posteriores a la Guerra Civil española, que nadie quería producirla y que llegó al límite para presentarla a la edición del Festival de Cannes de 2006.

"Fue la segunda peor experiencia filmando de mi vida -admitió-, la primera fue hacer 'Mimic' con los Weinstein (Bob y Harvey Weinstein, productores)".

No podría haberlo hecho sin los actores, admitió, y en especial mencionó a la española Ivana Baquero, quien interpretó a la niña Ofelia que encabezaba el reparto, también compuesto por figuras como Sergi López y Ariadna Gil, entre otros.

Y, emocionado, recordó que le sorprendieron los aplausos en el estreno de gala en Cannes, que duraron tanto "como ir de casa al trabajo", porque no estaba acostumbrado.

"No podemos cambiar la historia, pero podemos cambiarla un poco", invitó con un mensaje de esperanza, en especial en una era en la que no hay que "resistirse" al hecho de que cualquiera puede hacer arte con una aplicación del móvil.