Trump insta a Starmer a explotar el mar del Norte para mejorar su popularidad

"Mi consejo para él siempre ha sido: 'Explota tu petróleo en el mar del Norte. Tienes uno de los mayores yacimientos petrolíferos del mundo, y no lo estás utilizando. Explota tu petróleo y ponte firme con la inmigración'", declaró el republicano preguntado por los periodistas por la crisis política que afecta a Starmer tras la sonada derrota de los laboristas en las elecciones locales y regionales de la semana pasada.

Trump ha urgido a Starmer en otras ocasiones a explotar el crudo del mar del Norte para aliviar la crisis energética derivada de la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, vía estratégica por donde transita el 20 % del crudo mundial.

"Su país, y Europa en su conjunto, están sufriendo un daño tremendo a causa de la inmigración que la invade por todas partes. Eso ya depende de él. Pero se lo dije desde el primer día: tienes que centrarte en la energía", reiteró el republicano.

Trump consideró que el mar del Norte es una de las mayores fuentes para extraer hidrocarburos de gran calidad que, a su parecer, Starmer está desaprovechando.

Por su parte, el Gobierno británico ha prohibido las nuevas licencias para explotar yacimientos de petróleo y gas en el mar del Norte como parte de su política para impulsar la transición a energías limpias.

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"Estás matando a tu país a base de molinos de viento", criticó en referencia al primer ministro.

El líder estadounidense ha sido muy crítico con Starmer desde el comienzo del conflicto contra Irán iniciado por EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero, por la negativa del laborista a involucrarse militarmente en la guerra y a desbloquear el estrecho de Ormuz.