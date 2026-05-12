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12 de mayo de 2026 a la - 16:55

Trump insta a Starmer a explotar el mar del Norte para mejorar su popularidad

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Washigton, 12 may (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, animó este martes al primer ministro británico, Keir Starmer, a explotar el petróleo del mar del Norte y a endurecer su política migratoria para sortear las presiones que el laborista sufre dentro de su propio partido para que dimita del cargo.

Por EFE

"Mi consejo para él siempre ha sido: 'Explota tu petróleo en el mar del Norte. Tienes uno de los mayores yacimientos petrolíferos del mundo, y no lo estás utilizando. Explota tu petróleo y ponte firme con la inmigración'", declaró el republicano preguntado por los periodistas por la crisis política que afecta a Starmer tras la sonada derrota de los laboristas en las elecciones locales y regionales de la semana pasada.

Trump ha urgido a Starmer en otras ocasiones a explotar el crudo del mar del Norte para aliviar la crisis energética derivada de la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, vía estratégica por donde transita el 20 % del crudo mundial.

"Su país, y Europa en su conjunto, están sufriendo un daño tremendo a causa de la inmigración que la invade por todas partes. Eso ya depende de él. Pero se lo dije desde el primer día: tienes que centrarte en la energía", reiteró el republicano.

Trump consideró que el mar del Norte es una de las mayores fuentes para extraer hidrocarburos de gran calidad que, a su parecer, Starmer está desaprovechando.

Por su parte, el Gobierno británico ha prohibido las nuevas licencias para explotar yacimientos de petróleo y gas en el mar del Norte como parte de su política para impulsar la transición a energías limpias.

"Estás matando a tu país a base de molinos de viento", criticó en referencia al primer ministro.

El líder estadounidense ha sido muy crítico con Starmer desde el comienzo del conflicto contra Irán iniciado por EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero, por la negativa del laborista a involucrarse militarmente en la guerra y a desbloquear el estrecho de Ormuz.