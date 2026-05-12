Turquía abre después de doce años un importante cruce fronterizo con Siria

"Debido a la guerra civil en la vecina Siria, el paso fronterizo había permanecido durante mucho tiempo abierto únicamente para cruces de ayuda humanitaria por razones de seguridad. A partir de ahora, los ciudadanos con pasaporte podrán cruzar al otro lado", explicó el alcalde de la cercana ciudad de Akçakale, Abdülhakim Ayhan.

Según las autoridades, el paso fronterizo de Akçakale -en el sureste del país eurasiático- podrá ser usado por ciudadanos turcos, sirios con doble nacionalidad y sirios con permisos válidos de residencia o trabajo en Turquía.

El paso fue cerrado al tránsito comercial y civil en 2014, después de que la ciudad siria de Tal Abyad, situada frente a la frontera, fuera tomada por el grupo yihadista Estado Islámico.

Existen varios pasos a lo largo de los 911 kilómetros de frontera entre Turquía y Siria.

Dos de ellos ya fueron reabiertos a pasajeros con pasaporte y visado en agosto de 2025, si bien pueden ser clausurados de forma temporal por motivos de seguridad.