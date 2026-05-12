Un ataque armado deja dos heridos en los exteriores de la cárcel más peligrosa de Ecuador

Los hombres heridos no eran funcionarios del servicio nacional de prisiones ni presos y fueron trasladados a centros médicos por ambulancias del Cuerpo de Bomberos.

"Eran civiles que se encontraban en los exteriores de la Penitenciaría", agregó la cartera de Estado, que no dio más detalles sobre las posibles causas del ataque armado.

La Penitenciaría, donde hasta finales de marzo había 7.144 reclusos, está ubicada en un complejo junto a otras cuatro prisiones, una zona en donde en los últimos años han explotado coches y también se han registrado asesinatos.

El pasado 4 de mayo, una abogada que laboraba en una de esas cárceles fue asesinada a tiros por personas desconocidas cuando esperaba que la recoja un vehículo.

Esta prisión también ha sido escenario de varias masacres por enfrentamientos entre bandas rivales que han dejado más de una centena de reos asesinados en los últimos años.

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Guayaquil, la ciudad más poblada del país, es uno de los territorios que está bajo un toque de queda nocturno hasta el 18 de mayo, implementado por el Gobierno para intensificar la lucha contra los grupos criminales, a los que ha denominado como "terroristas" en el marco de la "guerra" que les declaró hace más de dos años.

El Gobierno atribuye a estas bandas la escalada de violencia que en los últimos años vive el país, que cerró 2025 como su año más violento, al contabilizar 9.269 asesinatos.