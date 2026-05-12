Un juez designado por Bolsonaro asume la justicia electoral con alerta por el uso de la IA

Nunes Marques, que es también magistrado del Tribunal Supremo, cargo para el que fue designado por el expresidente Jair Bolsonaro, destacó el desafío que supone en estas elecciones el "uso exponencial de la inteligencia artificial".

"Aunque tenga potencial benéfico (la IA), puede suponer un problema si se usa de forma inadecuada", advirtió el magistrado, que prometió que el futuro de Brasil "no será controlado por máquinas".

El combate al uso indebido de la inteligencia artificial en las campañas electorales es el principal "desafío" para las elecciones de octubre, en las que los principales candidatos son el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente.

El Tribunal Electoral está especialmente preocupado por la capacidad de detectar con rapidez suficiente los llamados "deepfakes" y otros contenidos generados mediante IA para evitar que contaminen el debate democrático y distorsionen la realidad de forma irreversible.

Cuando aún ejercía como vicepresidente del TSE, Nunes Marques fue ponente de resoluciones sobre el uso de inteligencia artificial en las elecciones de este año.

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Entre otras medidas, el Tribunal prohibió divulgar contenidos generados por IA durante las 72 horas previas a la votación, así como estableció la obligación de identificar todo material manipulado artificialmente.

Nunes Marques también resaltó que las elecciones de octubre serán "una de las más importantes desde la redemocratización" y prometió que serán "limpias y transparentes".

El juez es considerado de perfil más garantista y menos intervencionista que otros miembros de la Justicia Electoral, como el caso de Alexandre de Moraes, quien dirigió el TSE en los comicios de 2022, cuando ordenó retirar contenidos polémicos y promovió acciones judiciales contra sus responsables.